Medtem ko gostinskim obratom po Sloveniji zaradi slabih pogojev primanjkuje delovne sile v strežbi, so se nekateri znašli in raje strežejo pijačo pred kamerami Planet TV, kjer so obudili nekoč priljubljeni resničnostni šov Bar in ga postavili v prostor nekoč priljubljenega resničnega bara Bachus v centru Ljubljane.

Dolgočasna nista niti voditelja. Jasno Kuljaj so iz voditeljice pogovorne oddaje o dogajanju v preteklih resničnostnih šovih povišali v uradno voditeljico šova, za sovoditelja pa ji priskrbeli štajerskega glasbenika in gradbenega podjetnika Domna Kumra . Jasna Kuljaj je bila neposredna že v prvi oddaji – enega od tekmovalcev, ki se je hvalil, da zna imitirati Jožeta Potrebuješa , je izzvala, naj pokaže svoj talent, potem pa ga hitro prekinila, saj je bilo šest let Potrebuješa (sicer njenega šefa v narodno-zabavni oddaji Na zdravje) zanjo menda povsem dovolj. Voditelja zadnje dni po pričakovanjih nastopata tudi v mnogih skupnih intervjujih in med drugim smo v Zvezdah izvedeli, kakšne izkušnje z gostinsko strežbo imata sama. Domen Kumer nima nobenih, Kuljajeva pa je v mladih letih stregla v ljubljanski Emonski kleti, kamor sta tiste čase rada zahajala Srečko Katanec in njegova žena Romana, vsakič pa tudi pustila napitnino. Kdo bi vedel, morda je v tistem času tja občasno zašel celo zgovorni nogometaš Sebastjan Cimerotič , s katerim sta se pozneje sprla v zvezi z njunim intimnim srečanjem – voditeljica ga že vsa leta zanika oziroma se ga, kar je morda še huje, sploh ne spominja.

Tekmovalci so večinoma mladi, opisujejo se za svobodomiselne, med njimi je celo hčerka nekdanje vladne sekretarke in razvpite gospodarstvenice Andrijane Starina Kosem , o kateri se je nedavno pisalo, da dela v družinskem lokalu. Petindvajsetletna Katarina Kosem zase pravi, da ne mara arogantnih ljudi, še posebej »brez razloga nesramnih žensk«, rada pa ima živali. K sodelovanju jo je seveda spodbudilo delo v družinskem bifeju. Med bolj izstopajočimi kandidati je Gregor Jakhel Kolarević , znan tudi pod glasbenim umetniškim imenom Buraza. Priznava, da ima več izkušenj »z druge strani točilnega pulta«, v življenju pa se želi posvetiti predvsem boju proti kokainu. Nemalo pozornosti bo zagotovo pritegnila šestindvajsetletna Noemi Jugovac , ki jo zanimajo samo temnopolti moški, sicer pa je hostesa in ambiciozna feministka, ki pravi, da se težko nadzoruje in pogosto kriči.

Pahor si je poškodoval koleno, Peter Čeferin na fitnesu izganja hudiča

Imenitni nogometaši evropskega slovesa so se konec tedna na povabilo predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina oglasili na dobrodelni tekmi v Biljah, kjer so se zbirala sredstva za mednarodno dobrodelno fundacijo nogometašev Common goal in zavod Vozim, kjer se ukvarjajo s prometno varnostjo. Poleg imen, kot so Luis Figo, Alessandro del Piero in Marco Materazzi, so prišli tudi nekateri domači nogometaši, recimo Milenko Ačimović in Miran Pavlin. Po zelenici so se podili tudi sam Aleksander Čeferin pa predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in seveda predsednik republike Borut Pahor, ki si je poškodoval koleno in po tem na instagramu zapisal, da se »športne rane zacelijo same od sebe, za duševne pa potrebujemo ljubezen«.

Športno aktiven je v osemdesetem letu starosti celo Čeferin starejši. Predstavniki revije Zarja so se s slavnim odvetnikom Petrom Čeferinom odpravili na fitnes, kjer trikrat na teden pod nadzorom osebnega trenerja telovadi že šestnajst let. »Ves hudič gre iz mene. Vsa žlehtnoba. Počutim se kot otrok,« je Čeferin, ki ga na fitnesu vsi kličejo »doktor«, razmišljal o blagodejnih učinkih redne vadbe. Po fitnesu gre enkrat na masažo in drugič na limfno drenažo, po koncu tretmajev pa še na dvojni viski, je še povedal.