Dr. Mark C. J. Stoddart, profesor sociologije: Naftni konflikti so nekoliko drugačni od drugih sporov o izkoriščanju naravnih virov

Fosilna goriva so zakoreninjena globoko v sodobni potrošni družbi. Vendar se jih moramo lotiti, če s prehodom v nizkoogljično družbo mislimo resno, logično sklepa profesor sociologije na Univerzi Nove Fundlandije in Labradorja v Kanadi dr. Mark C. J. Stoddart, ki je te dni predaval na mednarodni poletni šoli politične ekologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Sam je naftno industrijo začel raziskovati, ker na vzhodni obali Kanade, kjer prebiva, uspeva v nekakšnem sobivanju s tamkajšnjim turizmom. Drugod še zdaleč ni vedno tako. »Konflikti se običajno pojavijo, ko začne naftna industrija riniti v turistični del obale,« ugotavlja raziskovalec, ki se je z okoljskimi konflikti sicer sprva srečeval kot aktivni nasprotnik izsekavanja gozdov na zahodni obali države. Tam se je pred 25 leti udeležil tudi velikega protesta v Clayoquot Soundu blizu Vancouvra, v katerem je policija zaradi državljanske nepokorščine aretirala več kot 900 ljudi, ki so mirno blokirali gozdne poti. »Zaradi globoke prepletenosti s sodobnim načinom življenja so naftni konflikti nekoliko drugačni od drugih sporov o izkoriščanju naravnih virov, ki imajo bolj lokalne oziroma regionalne vplive. Njihov doprinos k podnebnim spremembam ni tako očiten kot pri fosilnih gorivih,« vzporednice vleče Stoddart.