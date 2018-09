Vendar, gospod predsednik, prav vi ste kot vrhovni poveljnik obrambnih sil dajali Slovenski vojski nezadostne ocene. Da je SV na najnižji stopnji sposobnosti delovanja že tretje leto zapored, ste ugotovili spomladi letos. Ali se zavedate, da s takšno (ne)državniško držo spodkopavate obrambno sposobnost države? Komu ste s tem podelili nezaupnico?

Kot predsednik vlade in pozneje predsednik republike bi se morali počutiti odgovornega tudi za strokovno, moralno in gmotno razsulo v slovenski policiji. Policisti so na vrhuncu begunske krize stavkali pol leta, zaposleni v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) pa stavkajo že devet mesecev. Ali ste kakor koli ukrepali v okviru predsedniških pooblastil?

Decembra 2014 ste se v Kočevski Reki udeležili tudi prireditve Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in se s tem priklonili postroju uniformirancev, ki nimajo nič skupnega s Slovensko vojsko, ki ji poveljujete. Ali veste, katera »(para)vojska« je to? Kdo jim je sešil uniforme in kdo prišil oznake uniformiranega veteranskega združenja politične stranke? Ste zahtevali pojasnila pristojnih organov ali se tudi ti »vojaki« nemara urijo v streljanju? Morda celo s pravim orožjem in pravimi naboji? Ali sploh prebirate poročila civilne in vojaške obveščevalne službe?

Spoštovani gospod predsednik, ali je po vsem tem čudno, da se tudi na vzhodu Slovenije že dlje časa urijo pripadniki paravojaške enote? »Štajerska varda« z avtomatskimi puškami, pištolami in sekirami je posledica »sproščenosti«, inertnosti in nesposobnosti vodilnih struktur s področja varnosti in obrambe. Tudi vas kot predsednika države. Morda je »Štajerska varda« zgolj poskusni balonček ali, če hočete, preludij tretjeligašev za nastope še hujših »domoljubov«, da obranijo domovino tudi pred vsemi, ki ne mislimo tako kot oni.

Gospod predsednik, zakaj niste jasno in odločno zavrnili predloga predsednika SDS o ustanovitvi nacionalne garde kot pomožne enote Slovenske vojske? Zakaj niste povzdignili glasu ob neprikritem druženju predsednika SDS in drugih članov stranke s skrajneži doma in na tujem?

Je bila za vas, spoštovani poveljnik obrambnih sil, afera Depala vas marca 1994 grob poseg vojske na civilno področje in zloraba vojakov za strankarske namene, ali še vedno verjamete, da je šlo zgolj za prometno nesrečo, v kateri se je nekdo zaletel v hruško? Ali veste, da je bila nekdanja brigada Moris neposredno podrejena predsedniku SDS, ne pa generalštabu SV?

Gospod predsednik, sprenevedanje in obotavljanje ob življenjskih vprašanjih varnosti in stabilnosti države ne sodita k vašim prizadevanjem za pomiritev in spravo.

Prav je, da vas skrbi »Štajerska varda«, vendar bi se morali za njen vznik čutiti tudi (so)odgovorni.

Draga Potočnjak, Ljubljana

Matej Šurc, Radovljica