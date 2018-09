Nogometna igrišča v Čatežu ob Savi so bila v poletni sezoni polno zasedena. Evropske nogometne ekipe so ustvarile več kot 7000 nočitev, med drugim so izvedli tudi nogometne kampe za mlade igralce.

Čatež je v zadnjih dveh letih postal stalna postojanka nogometašev Olimpije, poleti pa so priprave opravile tudi tri slovenske reprezentance. Čatež je tako gostil državni vrsti do 18 in 19 let, priprave so opravile tudi reprezentančne mladinke. Med zvenečimi ekipami se je v Čatežu ustavila francoska reprezentanca do 19 let, ki želi v prihodnosti doseči slavo zlate članske selekcije z letošnjega svetovnega prvenstva v Rusiji. Med poletjem je Olimpija organizirala svoj kamp v Čatežu, pridružili so se jim tudi mladi igralci Crvene zvezde iz Beograda, svoj kamp je imel nekdanji slovenski reprezentant Milenko Ačimović. Po Crveni zvezdi sta se za priprave v Čatežu odločila srbska predstavnika Rabotnički in Radnički iz Niša, iz Albanije je prispela ekipa Luftetari Gjirokaster, iz Anglije četrtoligaš Stevenage in moštvo Evertona do 18 let, iz Bosne in Hercegovine Tuzla City, iz Romunije tretjeligaš Petrolul, s Cipra pa Pafos, za katerega brani slovenski vratar Jan Koprivec.

Velika gneča je v Čatežu tudi v teh dneh, ko drugo leto zapored poteka liga prvakov v malem nogometu s petimi igralci in vratarjem. Pred letom dni se je turnirja udeležilo 1300 tekmovalcev iz 22 evropskih držav, prvaki pa so postali amaterski nogometaši iz Črne gore. Tudi letos bosta hkrati potekala turnirja v članski in veteranski kategoriji. Zmagovalec pri članih bo prejel 5000 evrov, pri veteranih pa 2000 evrov manj. V letošnji sezoni se je za turnir prijavilo 64 članskih moštev in 12 veteranskih. Zmagovalca v obeh kategorijah bodo okronali v nedeljo. V članski kategoriji sodelujejo ekipe z igralci amaterji, ki niso registrirani kot profesionalni nogometaši. Predložiti morajo dokazila, da hodijo v službo zunaj nogometa. V veteranski kategoriji lahko nastopajo tudi nekdanji profesionalni nogometaši, ki so starejši od 40 let.