Novak Đoković je upravičil vlogo favorita ter se po zmagi nad Johnom Millmanom uvrstil v polfinale OP ZDA v tenisu. Enajstič zapored, potem ko je lani zaradi poškodbe izpustil najprestižnejši ameriški turnir. Avstralec, ki je z zmago v osmini finala proti Rogerju Federerju pripravil eno največjih senzacij sezone, je na igrišču znova pustil dober vtis. A je bil na svoj začetni udarec večkrat pod prevelikim pritiskom, da bi lahko konkretneje napadel Đokovićev servis.

»Ko je pri izidu 2:2 v drugem nizu John prekinil dvoboj, pristopil do mene ter se mi opravičil, da se mora nujno preobleči, nisem kompliciral. Celo ustrezalo mi je, da sem se lahko umiril in ohladil. Ni lahko igrati v takšni vlagi, ko pot teče v potokih. Zato igralci izkoriščamo vse razpoložljive možnosti, da dvoboj nekako odigramo do konca,« je pojasnil Novak Đoković ter se priklonil Johnu Millmanu, ki je dva dni po največji zmagi v karieri slabe tri ure držal visok ritem. Avstralec bo s slabega pol milijona ameriških dolarjev zaslužil približno četrtino vsega zaslužka, na svetovni lestvici pa bo napredoval na 37. mesto. Pred letom dni je bil 235. igralec sveta. Mimogrede, polfinalisti v moški in ženski konkurenci so zaslužili vsak po 925.000 ameriških dolarjev, finalisti bodo podvojili znesek.

Tekmec Đokovića v polfinalu bo Kei Nišikori, ki se je Marinu Čiliću oddolžil za poraz v finalu pred štirimi leti. Japonec in Hrvat sta igrala več kot štiri ure, dvoboj pa je v svoj prid z zmago s 6:4 v odločilnem nizu odločil Nišikori. Japonec se je tretjič v karieri uvrstil med najboljšo četverico na OP ZDA. Pred štirimi leti je bil v polfinalu s 3:1 v nizih boljši od Đokovića, predlani je moral s 3:1 priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Stanu Wawrinki. Spomnimo, da je Nišikori po poškodbi zapestja sezono začel na turnirju svetovnega izziva v Newportu, preden se je vrnil na turnirje najvišjega ranga. Medsebojna statistika med Nišikorijem in Đokovićem je krepko na strani Srba, ki je dobil 14 dvobojev in le dva izgubil. Nišikorija krasi neverjeten podatek, da je najuspešnejši teniški igralec v odprti eri, ko gre za razmerje zmag in porazov v odločilnih nizih. Doslej je namreč dobil 121 odločilnih nizov, izgubil pa jih je 39, kar je skoraj 76-odstotna uspešnost.

Zanimiv bo tudi drugi moški polfinale med Rafaelom Nadalom in Juanom Martinom del Potrom. Španec je doslej v New Yorku izgubil štiri nize, Argentinec le enega. Kljub temu bo Nadal na osrednje igrišče Arthur Ashe stopil kot favorit. Španec je dobil enajst od 16 medsebojnih dvobojev in zadnje tri v letu dni na turnirjih največje četverice. Zanimiv je statistični podatek, ki Nadala uvršča v sam vrh najuspešnejših teniških igralcev vseh časov. V New Yorku se je 29. v karieri uvrstil v polfinale turnirja za grand slam, doslej pa je izgubil le štiri dvoboje. Večkrat so se med najboljšo četverico uvrstili le Roger Federer (43-krat, 30 zmag in 13 porazov), Novak Đoković (32-krat, 22 zmag in 9 porazov) in Jimmy Connors (31-krat, 15 zmag in 16 porazov).

New York v številkah Ženske posamezno, četrtfinale: Keys (ZDA, 14) – Suarez Navarro (Špa, 30) 6:4, 6:3, Osaka (Jap, 20) – Curenko (Ukr) 6:1, 6:1. Moški posamezno, četrtfinale: Nišikori (Jap, 21) – Čilić (Hrv, 7) 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4, Đoković (Srb, 6) – Millman (Avstral) 6:3, 6:4, 6:4, polfinalna para: Nadal (Špa, 1) – del Potro (Arg, 3), Nišikori – Đoković.