Na stotine migrantov že leta gravitira proti francoskim pristaniškem mestom ob Rokavskem prelivu v upanju, da jim bo uspelo priti preko morja v Veliko Britanijo, kjer imajo že družine ali ker govorijo angleško, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Collomb je v pogovoru za radio RMC izpostavil, da se na območju oblikuje veliko migrantsko naselje, česar pa ne želijo, da bi se regija lahko gospodarsko razvijala.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je po ocenah oblasti v naselju v predmestju Grande-Synthe, ki so ga že večkrat izpraznili, med 500 in 800 migrantov, predvsem iraških Kurdov. Do zgodnjega popoldneva so po navedbah lokalnih oblasti iz naselja evakuirali 434 migrantov. Odpeljali so jih v zasilna bivališča, kjer bodo oblasti preučile njihov status. Tisti, ki želijo, pa bodo lahko vložili prošnje za azil. V operaciji je sodelovalo okoli 200 policistov, ljudi pa so izselili brez incidentov.

Konec leta 2016 so oblasti izpraznile zloglasno divje migrantsko naselje z imenom džungla blizu bližnjega mesta Calais, kjer je bilo okoli 6000 migrantov. Od takrat policija skuša preprečiti nastanek podobnih trajnejših divjih naselij na območju.

Skupine za človekove pravice policijo obtožujejo, da migrante nadlegujejo, proti njim uporabljajo prekomerno silo in jim uničujejo lastnino, med drugim spalne vreče. Lansko uradno poročilo je ugotovilo, da so nekatere obtožbe verjetne, še navaja dpa.