Truplo planinca so s helikopterjem prepeljali v dolino. Po informacijah GRS Mojstrana so se z vrha Triglava prek Malega Triglava proti Kredarici podali štirje starejši Italijani. Enemu od teh je verjetno na mokri skali spodrsnilo, zgrmel je nekaj deset metrov v globino. Gorski reševalci so morali pomagati tudi preostalim trem (dva moška in ena ženska), ki so bili povsem pretreseni v hudem šoku in so jih prav tako s helikopterjem pripeljali na varno.

