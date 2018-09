London je za napad z novičokom na Skripalova v mestu Salisbury na jugozahodu Anglije obtožil dva pripadnika te ruske vojaške obveščevalne službe.

Minister Wallace je danes za BBC izrazil prepričanje, »da nihče ne more reči, da Putin svoje države nima pod nadzorom ... In GRU zagotovo ni neubogljiva«. »Je vodena, povezana tako z visokimi uslužbenci ruskega generalštaba kot z obrambnim ministrom in preko tega s Kremljem in predsednikovim uradom,« je dodal Wallace.

Velika Britanija je že pred tem glede napada 4. marca s prstom kazala na Moskvo, ki očitke odločno zavrača, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

London in zavezniki so po napadu izgnali več deset ruskih diplomatov, na kar je Rusija ogovorila z enakim protiukrepom. ZDA so proti Rusiji uvedle sankcije. Velika Britanija bo danes o zadnjih odkritjih v zvezi z napadom z novičokom obvestila Varnostni svet ZN.