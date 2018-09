Poletje je šlo h koncu. Samoumevnost toplih zgodnjih juter je prepustila mesto meglicam in prvemu hladu, ki napoveduje čase, ko bodo na nebu ugasnili luči. Še zadnji trenutki, ko so v zraku poletne vonjave, zvoki in barve. Počasi se bodo vrnili dolgi rokavi, ljudje bodo spet obuli čevlje in zamenjali oblačila. Zazdelo se bo, da so mesta z letnimi časi zamenjala tudi prebivalstvo. Šli bodo tudi okusi. Prvi bo šel okus zrelega paradižnika. Zamenjalo ga bo nekaj, kar bo sicer spominjalo na paradižnik, ampak tudi kot spomin se ne bo obneslo. Pravi čas za postavljanje nostalgičnih