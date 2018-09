»Slovenska policija je v preteklih dneh z vso resnostjo in v okviru razpoložljivih zakonskih pooblastil obravnavala primer, o katerem so bile objavljene fotografije na družbenih omrežjih,« so sporočili z Generalne policijske uprave.

Intenziven predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, danes zjutraj pa so kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave začeli z izvajanjem petih hišnih preiskav stanovanjskih objektov in vozil. Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku so odvzeli prostost in odredili pridržanje dvema osumljenima osebama.

Kdo sta pridržana osumljenca, uradno še ni znano, je pa dogajanje povezano z ustanovitvijo paravojaške enote Štajerska varda, ki jo vodi predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Andrej Šiško.