Hrvaško tožilstvo ni uspelo dokazati, da so 47-letni Prnjat, njegova mati, dve sestri in sorodnica kupili za približno 9,5 milijona evrov nepremičnin, ki naj bi jih pridobili s prodajo mamil, zaradi katere so Prnjata obsodili v Italiji na deset let zapora in 40.000 evrov denarne kazni. Prnjat je bil obsojen v Italiji leta 2008 zaradi tihotapljenja kokaina iz Južne Amerike v Evropo.

Tožilstvo je danes že napovedalo pritožbo na oprostilno sodbo Prnjatu in njegovim sorodnikom.

Letos so na Hrvaškem sprožili ločen postopek proti Prnjatu in še osmim osebam zaradi domnevnega tihotapljenja mamil, potem ko je hrvaška policija v reškem pristanišču zaplenila 100 kilogramov kokaina. Skupina naj bi v minulem letu tihotapila mamila iz Ekvadorja, Kolumbije in Paname v države članice EU, so ugotovili hrvaški kriminalisti.

Prnjata so marca letos prijeli v Sloveniji v okviru policijske operacije Nana, ki je bila del širše mednarodne policijske operacije proti mreži kriminalcev, znani kot Balkanski kartel. Takrat so v operaciji, ki je potekala tudi na Hrvaškem, Nizozemskem in v Nemčiji prijeli še pet hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca.