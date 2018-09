Zaradi ekonomske krize se je Argentina znašla na robu prepada. Predsednik države Mauricio Macri poskuša rešiti situacijo po receptu Mednarodnega denarnega sklada (IMF), kar pomeni slabe obete za prebivalstvo, za domače izvoznike pa dodaten profit. Po okrepitvi dolarja so se od aprila letos ekonomske in finančne razmere naglo poslabšale in na mednarodnih finančnih trgih se je pojavila bojazen, da je država pred bankrotom.

Najbolj jasen pokazatelj krize je bil padec vrednosti pesa v primerjavi z dolarjem. Od začetka leta je izgubil že več kot 50 odstotkov vrednosti. Da bi ustavila devalvacijo in pomanjkanje likvidnosti v dolarjih, je vlada junija zaprosila IMF za 50 milijard dolarjev posojila, ki ga bo ta izplačal v obrokih v naslednjih treh letih. Prvi obrok v višini 15 milijard dolarjev je prejela junija in ga polovico že porabila za zaustavitev nadaljnje devalvacije, a neuspešno. V nastopu na televiziji pred desetimi dnevi je Macri prosil IMF za čimprejšnje nakazilo preostanka posojila z namenom, da bi pomiril finančne trge. Vendar so ti njegovo izjavo razumeli drugače, namreč da je finančna situacija resnejša, kot so predvidevali. Povpraševanje po ameriški valuti se je le še povečalo in s tem tudi menjalni tečaj. Vrednost pesa je prejšnjo sredo tako padla za osem odstotkov, v četrtek pa še za dodatnih 13 odstotkov. Dolar je zdaj vreden več kot 40 pesov, medtem ko je bil še v začetku leta vreden 18 pesov.

Najvišja obrestna mera na svetu Črni četrtek je pomenil alarm za vse. Centralna banka je na trg poslala 300 milijonov dolarjev in dvignila obrestno mero na 60 odstotkov. Cilj tako visoke obrestne mere, kakršne nima nobena država na svetu, je zmanjšati povpraševanje po dolarju in spodbuditi državljane in domači kapital, da investirajo in varčujejo v domači valuti. Argentinci služijo v pesih, a razmišljajo v dolarjih, ker jim je to edini način varne naložbe. Na Wall Streetu je vrednost argentinskih obveznic padla za en odstotek, cena delnic argentinskih podjetij, ki kotirajo na borzi v ZDA, pa za 14 odstotkov. Macri, ki je prišel na oblast leta 2015 z neoliberalnim programom, se je v soboto panično odzval in napovedal šok terapijo z zaostrovanjem varčevalnih ukrepov, s katerimi IMF pogojuje izplačilo kredita. S tem je želel prepričati direktorico IMF Christine Lagarde, da čim prej odobri 29 milijard dolarjev posojila, kar je bilo prvotno predvideno za leti 2019 in 2021. To je bil tudi namen obiska argentinskega finančnega ministra Nicolasa Dujovneja v ponedeljek v Washingtonu.