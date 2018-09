Nazaj k naravi, bi človek dejal, ko mu zadeve uhajajo izpod nadzora. Moški je namreč po naravi lovec, skrbnik svoje družine in branitelj domovine. Lovca brez orožja ni, branitelja domovine tudi ne. S služenjem vojaškega roka je država v preteklosti pod nadzorom in po zakonskih pravilih vsem zdravim moškim v državi omogočila pridobivanje vojaških veščin, ki je osemnajstletnike omožatilo in jim dalo v družbi pomemben status vojaka. Tu moramo biti odkriti, to moški potrebujemo. Z ukinitvijo služenja vojaškega roka se je naredila velika škoda. Dobili smo tako imenovani hotel Mama. Ne bi razlagal, kaj to pomeni.

Predlagam, da se ponovno uvede služenje vojaškega roka, namesto da kupujemo patrie za reševanje tujih problemov; naložimo raje denar v našega človeka. To bi lahko bil močan motiv za novo vlado.

Vid Drašček, Vrhnika