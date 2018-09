Mestna občina Ljubljana je uredila park pred Gimnazijo Bežigrad v kotu Linhartove ceste in Peričeve ulice. Kot so pojasnili na svoji spletni strani, se je občina urejanja omenjenega parka lotila na pobudo bežigrajskih gimnazijcev. Ko bo park urejen, pa ga bodo poleg dijakov lahko uporabljali tudi okoliški stanovalci in obiskovalci.

Ravnateljica Gimnazije Bežigrad Alenka Budihna je potrdila, da so si minulo šolsko leto dijaki zaželeli ureditve parka, zato so se dogovorili za sestanek z županom, kjer so mu pobudo predstavili. Župan Zoran Janković je dal zeleno luč za ta predlog, nato sta se na to temo sestali še občina in gimnazija. »Za dijake se mi to zdi to zelo dobra pridobitev,« je povedala ravnateljica.

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je mestna uprava potreben denar za ta manjši projekt zagotovila junija letos s sprejemom rebalansa proračuna. V proračunu je zagotovila 100.000 evrov za ureditev parka. Občina je v parku dala urediti potke, namestila je klopi in mize s šahovnico, zaradi postavitve pitnika pa je vanj napeljala tudi vodo. Izvajalec je obrezal obstoječa drevesa in grmovnice, na občini pa napovedujejo, da bodo dodatno zasadili grmovnice, kjer te manjkajo, zasadili dve novi drevesi in ozelenili steno. vbr