Jesen prinaša tudi novo sezono za televizije in ponudnike videa na zahtevo, ki bodo septembra in oktobra predstavili kar nekaj novih serij. Mi smo izbrali tiste, za katere smo prepričani, da skoraj zagotovo ne bodo razočarale.

Netflix Maniac, ki prihaja na spored 21. septembra, ni samo največji jesenski adut Netflixa, ampak je morda najtežje pričakovana serija jeseni nasploh. Dramo o mladem paru Annie Landsberg in Ownu Milgrimu, ki postaneta testna zajčka za zdravilo, s katerim naj bi bilo mogoče ozdraviti vse duševne bolečine in bolezni, je režiral Cary Fukunaga. Fukunaga je vtis na gledalce naredil z režijo nekaterih epizod prve sezone Pravega detektiva, to pa je njegov prvi televizijski projekt od takrat. Par igrata oskarjevka Emma Stone, za katero je to prva vloga v televizijski seriji, in nominiranec za oskarja Jonah Hill, njunega zdravnika Justin Theroux, poleg te trojice pa v Maniacu igrajo še oskarjevka Sally Field, Julia Garner (Ozark), Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians) in Billy Magnussen (Družabni večer). Pričakujte temačno dramo z elementi komedije in nadnaravnega.

HBO Televizija HBO je z enim od svojih večjih jesenskih adutov že začela, saj je na njihovi spletni platformi za pretakanje videovsebin HBO Go že na voljo prvi del serije Težave g. Picklesa, izvirno naslovljene Kidding. Črna komedija o avtorju otroške oddaje, ki mu je v resničnem življenju umrl sin, je nastala v produkciji televizije Showtime, pri nas pa bo na ogled na HBO. Televizijska premiera bo 8. oktobra, sodeč po prvi epizodi pa gre še za eno kompleksno delo Michela Gondryja, režiserja filma Večno sonce brezmadežnega uma, ob katerem ne vemo, ali bi se jokali ali smejali. Glavno vlogo ima tako kot v Večnem soncu brezmadežnega uma spet Jim Carrey, poleg njega v seriji igrajo še Catherine Keener, Frank Langella in Judy Greer. Bo pa HBO 14. oktobra premierno prikazal tudi svojo novo serijo Camping. Gre za remake britanske serije, glavni vlogi v njem pa bosta imela Jennifer Garner in David Tennant. Tennant igra 45-letnega Walta, ki ga Garnerjeva v vlogi žene Kathryn za rojstni dan odpelje na sproščeno kampiranje, a se to spremeni v nočno moro. Zabavno seveda, glede na to, da sta serijo ustvarili avtorici Punc Lena Dunham in Jenni Konner.

Amazon Prime Video družbe Amazon bo svoj največji jesenski projekt predstavil 12. oktobra. The Romanoffs je antologijska serija, ki bo imela osem delov, dogajala pa se po na različnih koncih sveta. O njej ni znano veliko razen tega, da bo šlo za fiktivno serijo o ljudeh, ki so prepričani, da so potomci ruske dinastije Romanovi. Serijo je ustvaril avtor Oglaševalcev Matthew Weiner, v njej pa bo igrala vrsta znanih igralcev, od Christine Hendricks, Diane Lane, Isabelle Huppert do Amande Peet, Radhe Mitchell in Aarona Eckharta.

Hulu Ponudnik videa na zahtevo, ki je ustvaril Deklino zgodbo, letos stavi na Mars oziroma prvo človeško odpravo na Mars. Kako bi bila lahko videti, si je v obliki serije The First zamislil avtor Hiše iz kart Beau Willimon. Menda lahko pričakujemo čudovito fotografijo in nekaj meditacije o človeškem duhu na dolgi poti proti rdečemu planetu, gotovo pa je, da bo glavno vlogo v seriji imel Sean Penn, za katerega bo to prva glavna vloga v TV-seriji.