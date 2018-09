Zato menimo, da Šiškova varda za poznavalce ni presenečenje. Pozornost vzbuja število teh mladcev, zakritost obrazov ter oborožitev s koli in sekirami. Nekako tako je začel svojo zločinsko pot in vzpon na oblast solnograški slikopisec. Njegova SA (Sturmabteilung – Jurišni odred) je tudi s koli in sekirami razbijala judovske trgovine, pretepala levičarje in v tajnosti tudi morila. Kasneje je iz te organizacije nastala SS (Schutzstaffel – zaščitni oddelek), ki je bila na zavezniškem sodišču v Nürnbergu po drugi svetovni vojni obsojena kot zločinska organizacija.

Neprijetno presenečeni pa smo nad nesposobnostjo varnostnih in drugih služb, da je do tega zborovanja prišlo na slovenskih tleh. Šiškovo početje je že znano od prvih dni osamosvojitve. Mar tajne službe ne spremljajo njega in njegovih sodelavcev? Odpovedala sta Sova in OVS, saj nista odkrila priprav. Šiško pravi, da je organizacija nastala že lani. Policija šele zdaj zbira podatke in ni podala še nobene ovadbe. Če bo ovadba prispela do tožilcev, se zna zgoditi, da bo zavržena. Na sodišču pa bo Šiško verjetno doživel enako obravnavo kot njegov vzornik (zastaranje in mile kazni na odprtem oddelku). Najverjetneje pa bo ustavno sodišče ugotovilo, da je morebitni pregon organizatorjev kratenje ustavne pravice do zbiranja in protestiranja.

Največja pa je tu krivda politike. Obrambni sistem Slovenije je slab, saj z dvema bataljonoma ne moremo zavrniti morebitnega agresorja. Celo vrhovni poveljnik je ocenil, da je SV usposobljena samo za delovanje v miru. Za zahtevne oborožitvene sisteme, ki ležijo v skladiščih, nimamo izurjenega osebja (posodobljeni tanki, izraelske havbice in minometi). Vojsko sestavlja zgolj pehota, ki je izurjena za mirovne operacije v tujini, ne pa tudi za obrambo Slovenije. Snovalci obrambnega sistema naj bi imeli v mislih nekakšno strateško rezervo, ki naj bi bila operativno usposobljena v enem letu. Mladi Slovenci ne želijo biti poklicni vojaki. Za takšno plačo pač Slovenec noče postati »kanonenfuter« za tuje interese v tujini. Mar ni ravno predlagatelj nacionalne garde bil pobudnik ukinitve obrambno-varnostnega usposabljanja mladih ljudi v obvezni vojaški službi? To pa naj bi bil glavni razlog Šiškovega razkazovanja ohlapnih mišic.

Obrambni sistem je treba temeljito prenoviti. Zakaj nevtralna Avstrija ni ukinila obveznega služenja vojaškega roka? Poleg močnih sil za obrambo dežele ima še milico, ki je namenjena za naloge, ki jih Šiško namenja svoji gardi (varovanje objektov, pomoč pri velikih nesrečah). Tako radi se zgledujemo po naši severni sosedi, ne kopiramo pa njenega obrambnega sistema. Mlade Slovence je treba novačiti, obleči v uniformo, jim dati orožje in jih usposobiti za obrambo domovine. Tu je temeljna odgovornost naše politike.

Politika je odgovorna za delovanje tajnih služb, saj ne spremljajo dejavnosti, ki so lahko subverzivne do države. Vsaka resnejša država spremlja posameznike in podtalne organizacije, da bi organi pregona pravočasno preprečili državi škodljivo početje tudi z represivnimi sredstvi. Nerazumljivo je, da parlamentarne organe vodijo ljudje (odbor za obrambo, komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb), ki so najbolj goreči člani stranke SDS. Medtem ko je sirski frizer Ahmad prava nočna mora Grimsa, se mu na Pohorju sprehaja paravojaška stotnija. Spomnili bi vas, da je naša policija na konjih in s psi spremljala mirni protest proti Natovemu bombardiranju ZRJ. Protest je bil prijavljen in odobren od pristojnih organov. Spominske enote pri Zvezi borcev so deležne policijskega opazovanja in obravnave morebitne zlorabe orožja, te enote pa nimajo nobenega urjenja. Urjenje je samo ob postrojitvi, ki pa ni zahtevno, saj so skoraj vsi člani služili vojaški rok še v JLA.

Predvsem pa je politika odgovorna za delovanje stranke, ki podpira in organizira takšno podtalno delovanje. Ali se nihče ne vpraša, od kod tej stranki tolikšna podpora pri volilcih? Zanjo glasuje tudi nekakšen volilni stroj ali postroj. Domnevamo, da se zmerna politika boji zameriti predsedniku te stranke, da se boji njegovega ostrega jezika oziroma medijske podpore. Novi fašizem se plazi v deželo na sončni strani Alp.

Jože Ribič, Boris Gregorčič, Darko Kastelic, Janez Butara, Branko Đukić, Boris Pogačar, Milan Gorjanc Remzo Skenderović, Jože Butara, Lojze Podobnik, Mirko Ognjenović, Franc Medle, Bogdan Avbar

za Društvo SRP