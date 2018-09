Odhajajoči sekretar in drugi tir

Odhajajoči sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je po TV povedal, da odhaja v Bruselj, da se bo evropski komisiji zahvalil za razumevanje in podporo pri gradnji drugega tira Divača–Koper in da bo istočasno predstavil sodelavce, ki bodo odslej delali pri tem projektu. Mislim, da zahvala res ni potrebna. Za drugi tir, za evropsko pomemben del infrastrukture, EU prispeva 15 odstotkov vrednosti investicije, za most na Pelješac, ki je pomemben zgolj za Hrvaško, kljub protestom BiH, pa 85 odstotkov vrednosti celotne investicije. Bolje bi bilo, da namesto zahvale pomisli, kaj je delal sam in kaj naša komisarka pri evropski komisiji Violeta Bulc, ki je odgovorna prav za to področje, da je tako pomemben projekt deležen tako nizke podpore EU. Vprašati se moramo tudi, kaj delajo naši evropski poslanci in kaj je v zvezi s tem delala vlada.