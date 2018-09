Štiri ruska letala iz ruskega vojaškega oporišča v sirskem Hmemimimu so napadla objekte »teroristične skupine« Fronta al Nusra v provinci Idlib. Tarča napada je bilo skladišče, v katerem so bili brezpilotni letalniki, na neposeljenem območju. Napadli so tudi skladišče s prenosnimi sistemi protiletalske zaščite in vzletišči za drone, s katerimi uporniki napadajo oporišče v Hmemimimu in mesta v provincah Alep in Hama, je sporočil tiskovni predstavnik ruske vojske Igor Konašenkov.

Sirski observatorij za človekove pravice je v torek sporočil, da so ruska vojaška letala izvedla 30 napadov na 16 območjih v trikotniku med zahodnim Idlibom, Gabsko ravnico in predmestji Hame ter severovzhodne Latakije. Zadnjič so ruska letala območja v Idlibu napadala 15. avgusta.

Pri tem je bilo po podatkih observatorija ubitih najmanj devet civilistov, od tega pet otrok iz iste družine. Še deset ljudi je bilo ranjenih.

Napadi so okrepili ugibanja, ali se začenja ofenziva režima Bašarja al Asada za zavzetje te še zadnje utrdbe upornikov. V minulih dneh sta sicer Damask in njegova tesna zaveznica Moskva okrepila opozorila pred neizbežnim napadom na Idlib, ki sicer meji na Turčijo.

Združeni narodi pa so opozorili, da bi lahko napad na to provinco sprožil nov begunski val do 800.000 ljudi, ki že zdaj živijo v zelo slabih razmerah. To pa bi lahko botrovalo »humanitarni katastrofi ogromnih razsežnosti«.