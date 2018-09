Delavci, ki skrbijo za prtljago in bi bili pred mnogimi leti Mercuryjevi sodelavci, so uprizorili ples na uspešnico I want to break free.

Skupina enako oblečenih možakarjev si je na obraz prilepila značilne brke, za usklajenost njihovih plesnih gibov pa je poskrbel znan britanski koreograf Lyndon Lloyd. Ko so danes zjutraj pred potniki, ki so čakali na svojo prtljago, uprizorili plesno točko, so sprožili val navdušenja. Letalska družba British Airways je medtem vsem potnikom, ki se imenujejo Freddie, Frederick ali Farrokh ponudilo brezplačen vstop v letališki salon za potnike, ki potujejo v prvem razredu.