Toyota vpoklicala milijon hibridnih avtomobilov zaradi tehničnih težav

Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota je po svetu vpoklical več kot milijon avtomobilov zaradi odkritih tehničnih težav, ki bi lahko povzročile tudi požar. Okrog 1,3 milijona avtomobilov so vpoklicali med junijem 2015 in majem 2018; od tega 554.000 na Japonskem, 217.000 v Severni Ameriki in 219.000 v Evropi, so danes sporočili iz Evrope.