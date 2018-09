Po javnomnenjskih raziskavah sodeč ima ruski predsednik trenutno najnižjo podporo v zadnjih štirih letih. Javnost se namreč razburja predvsem zaradi pokojninske reforme, po kateri bi se upokojitvena starost občutno zvišala. V Putinovi ekipi so se upadu priljubljenosti odločili zoperstaviti na nekoliko nenavaden način, ki spominja na sovjetsko propagando. V nedeljo je prvi program ruske nacionalne televizije Rusija 1 predvajal prvi del serije oddaje »Rusija. Kremelj. Putin.«. V prvem delu so lahko gledalci spremljali svojega predsednika med popotovanjem po ruskih prostranstvih, precej materiala pa je bilo posnetega tudi v studiu. Ker v Kremlju že zelo dolgo zelo natančno merijo predsednikovo priljubljenost, vedo, da je ta največja, kadar Putin nastopa kot »oče naroda«. Vloga očeta velikanskega ruskega ljudstva je temelj oddaje, ki bo na sporedu ob nedeljah zvečer, takrat, ko je pred televizorjem največ ljudi.

Putin, ki je že neštetokrat razgaljen poziral v divjini in s tem ljudi skušal prepričati o svoji možatosti in neustrašnosti, v prvi oddaji ostane oblečen. Je pa pred leti brez majice hrabro jezdil v divjini, kasneje pa še poziral med ribarjenjem, kakopak znova brez majice.

Spoštljivi medvedi in tigri

Kamera Putina spremlja med vzponom na goro in nato med vožnjo s čolnom, s katerega z daljnogledom opazuje divje živali. Večji del oddaje slavi telesno zgradbo ruskega predsednika in njegovo neustrašnost – ne boji se ničesar, niti divjih živali. »Medvedi niso bedaki. Če bi srečali Putina, bi vedeli, da se morajo obnašati spoštljivo,« je na vprašanje, ali je bilo pohajkovanje po divjini nevarno, odgovoril Putinov tiskovni predstavnik. Ruski predsednik pa ima sodeč po oddaji tudi nežno plat. »Zelo rad ima otroke. A nima rad le njih, rad ima vse ljudi,« je poln hvale tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov.

Putinovi nasprotniki so se na prvi del serije oddaj odzvali ostro, a tudi s humorjem. »Divjina je seveda nevarna, a medvedi in tigri se v Putinovi prisotnosti znajo primerno obnašati: vedo, da se morajo prikloniti in poljubiti predsednikovo dlan,« je zapisal eden od uporabnikov. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so našli vzporednice s sovjetsko propagando. »Težko si je predstavljati, da bi lahko v letu 2018, v času interneta, takšnemu formatu oddaje vrednost pripisali celo najbolj konservativni prebivalci,« v učinkovitost Putinove oddaje dvomi eden od uporabnikov.

Podatki o morebitni rasti Putinove priljubljenosti za zdaj še niso voljo. Nanje verjetno ne bo potrebno dolgo čakati, saj je nova oddaja na sporedu že to nedeljo.