V deželi, ki je dala Diega Armanda Maradono in Lionela Messija, je, kot kaže, nogomet pomembnejši celo od skrivanja pred policijo. V sklopu preverjanja navijačev na 60 stadionih v Argentini je policija preverila več kot 7,5 milijona obiskovalcev nogometnih tekem, med njimi pa odkrila več kot 400 iskanih oseb.

Posebej uspešna je policija na derbijih, za katere je zanimanje navijačev še večje. Kot zanimivost velja dodati, da upora ob aretacijah praktično ni, saj je policija na nogometnih tekmah prisotna v velikem številu.

V osnovi je bilo preverjanje navijačev sicer namenjeno preprečevanju nasilja na nogometnih stadionih in izločitvi huliganov s tribun. To je v zadnjih letih izredno naraščalo in policija je bila prisiljena ukrepati za zagotovitev varnosti na stadionih.

Bržkone za argentinske navijače torej še kako velja izjava iz filma Skrivnost njihovih oči (Secret in Their Eyes), ki je bil leta 2010 nagrajen z oskarjem. Tam eden od argentinskih navijačev pravi: »Moški lahko zamenja vse. Obraz, dom, družino, dekle, religijo in boga. Ne more pa spremeniti svoje strasti.«