Osumljenec je z bark kradel oblačila, hrano in pijačo, pa tudi tehnične predmete, kot so računalniki in tablice, in jih prodajal naprej.

Koprski policisti so ga nato povezali še z drugimi podobnimi kaznivimi dejanji. Izkazalo se je, da je vlomil v dva gostinska lokala v Kopru, šest bark v Kopru in Ankaranu, povezali pa so ga tudi s tatvino štirih koles.

Osumljenec je bil že obsojen zaradi podobnih premoženjskih premoženjskih kaznivih dejanj, zaradi katerih prestaja pogojno kazen. Po končanem policijskem pridržanju so ga privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.