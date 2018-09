Policisti so ugotovili, da je voznik avtomobila z nemškimi registrskimi oznakami čoln nepravilno pritrdil na prikolico, zaradi česar se je ta odpel in povzročil nesrečo. V čoln je nato trčil voznik, ki je vozil za omenjenim, ter pri tem zapeljal z vozišča.

Razbitine čolna sta prevozili še dve vozili, nekaj delov razbitin čolna pa je odneslo tudi na nasprotno smerno vozišče v dve vozili, ki sta v tistem trenutku pripeljali mimo. V nesreči je bilo poškodovanih pet vozil, povzročitelju pa so policisti izrekli globo.

Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, je ob nesreči pričelo iztekati pogonsko gorivo in motorne tekočine. Gasilci in delavci Darsa so zavarovali kraj nesreče, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, očistili cestišče odpadlih kosov vozil in vozilo izvlekli iz jarka.