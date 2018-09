Ekologi brez meja 15. septembra tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije pripravljajo nacionalno prostovoljsko čistilno akcijo. »Še zadnjič je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev,« so poudarili v sporočilu za javnost. »Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov,« so dodali.

Podobno so sicer Ekologi brez meja kot »zadnjo« označevali tudi akcijo v letu 2012. »Odločili smo se, da Ekologi brez meja ne bomo več organizirali akcije čiščenja Slovenije. Želimo pa si še veliko podobnih akcij, v katerih bi se prostovoljske organizacije v Sloveniji dogovorile in enkrat letno skupaj pripravile veliko akcijo,« so zapisali takrat.

Vendar jim stanje okolja in potreba po osveščanju javnosti očitno niso dali miru. Letos bodo tako skupaj s prostovoljci znova čistili Slovenijo, podrobnosti akcije pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci. Tako kot leta 2012 bo projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet (World Cleanup Day). »Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti pet odstotkov prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan,« so napovedali v društvu.

Slovenija se je sicer v zadnjih dveh akcijah odrezala precej bolje od petih odstotkov. Zaključno poročilo iz akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu v letu 2010 tako kaže, da je državo čistilo več kot 270.000 prostovoljcev, kar je dobrih 13 odstotkov prebivalcev. Sodelovalo je več kot 86.000 otrok iz 278 vrtcev in 533 osnovnih, podružničnih in srednjih šol ter več kot 3700 društev. Količina zbranih odpadkov je presegla 14.800 ton oz. 78.000 kubičnih metrov.