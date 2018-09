Stečajni upravitelj Grega Erman podatkov o zadevi do odločitve sodišča ne more razkriti. »Sodišče odloča o soglasju k prodajni pogodbi. Odločiti mora tudi, ali je pogodba s predkupnim upravičencem pravilno sklenjena,« je za STA v ponedeljek povedal Erman. Do predkupne pravice naj bi po pisanju časnikov Delo in Finance prišla družba Tobačna Center, ki jo je 26. julija v Sloveniji ustanovil črnogorski poslovnež Alen Sijarić. Ta naj bi predkupno pravico "odkupil" od ene od fizičnih oseb, ki jo zastopa odvetniška pisarna Marka Zamana. Kot je lastnik EWO - Bauträger, celovški podjetnik Jakob Miklau, razkril v sporočilu, ki so ga v ponedeljek medijem posredovali prek slovenskega tednika na avstrijskem Koroškem Novice, je ta oseba Igor Pezdirc.

Erman je sicer na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb za kupca izbral omenjeno avstrijsko družbo, ki je ponudila 25 milijonov evrov brez davka, in z njo 2. julija tudi sklenil prodajno pogodbo. Kot je povedal Miklau, je nato 13. avgusta prek odvetnice Mojce Breznik dobil obvestilo, da je pogodba zaradi izpolnjenega razveznega pogoja - če kateri od upravičencev uveljavi predkupno pravico - prenehala veljati in da je bila ara v višini 1,25 milijona evrov vrnjena na račun družbe. Miklau je potrdil, da je bila ara vrnjena, da pa je ni sprejel. Miklau je ogorčen, da lahko solastnik »obrobnega, osminskega deleža na dveh od 49 zemljišč zadnji dan pred iztekom roka za vložitev ugovora 'uveljavi predkupno pravico' in 'kupi' celoten areal Tobačne v izmeri 86.000 kvadratnih metrov«.

Miklau je prek odvetnika Rolanda Grilca ljubljanskemu sodišču posredoval stališče v tej zadevi, v katerem je med drugim navedel, da »gre za očitno zlorabo prava, ker naj bi bil takšen minimalni solastnik upravičen kupiti tudi vse preostale parcele« ter da je »evidentno, da oseba v konkretnem primeru teh sredstev nima in ji bodo le-ta dana na razpolago s tretje strani«.