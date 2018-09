V četrtek zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo zlasti na severu kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do okoli 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti poldnevu se bodo v zahodni polovici Slovenije začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne postopno razširile nad večji del Slovenije. Tudi v soboto bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki bodo zvečer ponehale.