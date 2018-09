Članek piše o postroju in zaprisegi »štajerske straže«, o pripadnikih katere njihov vodja trdi, da slovenska ustava zanje ne velja. Profesor dr. Lobnikar pa je zamenjal predmet razprave, vanjo je vrinil »levi radikalizem« ter navrgel celo ime uglednega in že drugič izvoljenega poslanca Levice Mihe Kordiša. Temu postopku je stara retorika rekla »insinuacija«, rimski govornik Cicero pa je o njem napisal: »Insinuacija je nagovor, ki se poslušalčevega duha neopazno polasti s sprenevedanjem in okolišenjem.« Eni zamaskirani grozijo z orožjem, drugi menda »spodbujajo tovrstno razmišljanje«, oboje pa je za prof. dr. Lobnikarja »radikalizem«. Poslanec Miha Kordiš ni nikoli »spodbujal k razmišljanju« o zamaskiranem opletanju z orožjem. Njegov »radikalizem« je drugačen: Miha Kordiš probleme »zgrabi pri korenini«. Tej se v latinščini reče »radix«, od koder prihaja izraz »radikalen«, ta pa najprej pomeni »korenit«.

Poslanec Miha Kordiš svojo politiko utemeljuje na koreniti analizi sodobnega kapitalizma. V tukajšnji vladajoči politiki primanjkuje prav teoretske analize. Zato so dosedanje meščanske vlade pripeljale Slovenijo v novo kolonialno odvisnost in v surovi obrobni kapitalizem. Samo politika, ki bo izhajala iz korenite teoretske analize, bo lahko zaustavila in nemara obrnila sedanjo razvojno smer. Univerzitetni učitelji bi ji morali pri tem pomagati, ne pa da z mešanjem »radikalizma« in »ekstremizma« sejejo zmedo in antiintelektualizem.

Rastko Močnik, Ljubljana