Festival Pivomanija je minulo soboto spremenil Ajdovščino v slovensko, če ne že kar evropsko prestolnico kraft piva. »Letos praznujemo peto obletnico delovanja pivovarne Pelicon,« je obiskovalce pozdravila Anita Lozar, ki malo ajdovsko pivovarno uspešno predstavlja svetu s partnerjem Matejem Peliconom in ekipo pivoljubov ter zagnanih ajdovskih pivovarjev. »Letošnja Pivomanija prinaša tudi kup novosti. Spremenili smo lokacijo, tokrat park ob Hiši mladih, s poudarkom na pivu smo poseben pečat dali naši obletnici. Dobrodošla novost je stena s pipami, na kateri je bogat izbor različnih vrst piva,« je povedala Lozarjeva in omenila ponudbo rednih in starejših receptov. Tako so iz pip tekle Peliconove klasike, kot je the 3rd pill, klasični ameriški ipa z bogatimi aromami citrusov in bezga, ki je največkrat nagrajeno pivo za najboljše pivo Slovenije), in posebne izdaje, ki jih v redni ponudbi ni, denimo bogati, bombonasti veliki ipa, ki so ga ljubitelji kraft piva težko pričakovali. Prav tako so pivoljubi z veseljem pozdravili med povratniki pogrešano enigmo.

Za mikropivovarsko sceno je značilno tudi prijateljsko sodelovanje in Pivovarna Pelicon je letos izpeljala kar nekaj takšnih sodelovanj z domačimi (Loo-blah-nah, Castra in Human Fish Brewery) in tujimi pivovarji (Yeastie Boys iz Velike Britanije, Bowar Szpunt iz Poljske in Sleeping Village Brewing iz Norveške). »Glavni akterji letošnjega festivala so prav piva, ki smo jih letos scoprali s celo četico evropskih in domačih pivovarjev. Rodili so se vrhunski zvarki, v katerih so pomembno vlogo odigrale lokalne sestavine, kot so vipavske marelice v pivu apricot wheat neipa ali sol barba v kislem pivu gosedalin tipa gose,« je razložila Anita Lozar in pri tem ni pozabila omeniti piva time 2017, ki je leto dni zorelo in dihalo v sodih in so ga prav tako premierno predstavili na Pivomaniji.