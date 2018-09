Derbi med aktualnim prvakom Dinamom in Rijeko je zaznamoval šesti krog hrvaškega prvenstva. Ekipi sta se v Zagrebu razšli z neodločenim izidom 1:1, potem ko je za domače gol dosegel nekdanji član Rečanov Mario Gavranović, končni izid pa je z mojstrskim strelom s približno 20 metrov postavil Momčilo Raspopović. A te dni bolj kot omenjena kluba naše sosede navdušuje novinec v ligi Gorica. Klub iz Velike Gorice, ki leži le streljaj od Zagreba, je v nedeljo proti Istri zmagal še tretjič zapovrstjo (2:0) in se obdržal na petem mestu prvenstvene razpredelnice. A še bolj kot nad dobrimi predstavami so na Hrvaškem očarani nad vedenjem ekipe, ki je po zadnjem gostovanju v Pulju vzorno počistila in pospravila gostujočo slačilnico.

»Naš igralec Damir Žutić je začel pobirati plastenke in jih pometal v koš. Sam sem nato pograbil metlo in kar naenkrat sva ugotovila, da je slačilnica čista,« je razložil ekonom ekipe Franjo Kovačić in obljubil, da bodo podobno ravnali tudi v prihodnje. »Odločili smo se, da bomo odslej vsakič počistili za seboj. Tako je lepše, mar ne,« je dodal Kovačić.

Hrvaška, 6. krog 1. Dinamo Z. 6 4 2 0 10:4 14 2. Osijek 6 4 1 1 14:7 13 3. Rijeka 6 3 3 0 13:6 12 4. Lokomotiva 6 3 1 2 9:5 10 5. Gorica 6 3 1 2 11:8 10 6. Inter Z. 5 2 1 2 8:12 7 7. Slaven B. 5 0 4 1 7:8 4 8. Hajduk 6 0 4 2 6:11 4 9. Istra 1961 6 0 2 4 5:14 2 10. Rudeš 0 0 1 5 4:12 1

Srbija, 7. krog 1. Crvena z. 6 6 0 0 16:3 18 2. Radnički 7 4 2 1 14:8 14 3. Partizan 6 4 1 1 6:2 13 4. Čukarički 7 3 3 1 9:5 12 5. Mladost 7 3 3 1 9:6 12 6. Mačva 7 3 1 3 5:6 10 7. Vojvodina 7 2 3 2 7:8 9 8. Proletar 7 2 2 3 8:7 8 9. Voždovac 7 2 2 3 5:5 8 10. Bačka 7 2 2 3 5:7 8 11. Napredak 6 1 4 1 6:6 7 12. Rad 6 2 1 3 6:8 7 13. Radnik 7 2 1 4 4:7 7 14. Spartak 7 2 1 4 5:13 7 15. Zemun 7 1 2 4 5:8 5 16. Dinamo V. 7 1 0 6 2:13 3