Medtem ko je med navijači zagrebškega Dinama in Rijeke glavna tema pogovora še vedno nedeljski derbi na Maksimirju – varovancem Matjaža Keka je točko z evrogolom za 1:1 zagotovil Momčilo Raspopović –, se privrženci splitskega Hajduka soočajo s hudo krizo svojega kluba. Varovanci Željka Kopića so namreč po šestih odigranih krogih še vedno brez zmage, ob dveh porazih so zbrali še štiri neodločene izide. Zadnjega v nedeljo na gostovanju pri Slavenu Belupu, s katerim so zdaj tudi sosedi na lestvici – moštvo iz Koprivnice je sedmo, splitski ponos pa je na osmem mestu.

Torcida preprečila stečaj Hajduk Split obstaja že od leta 1911. Pred sedmimi leti so na stadionu Poljud praznovali stoto obletnico kluba, ki so jo zaznamovali s prijateljsko tekmo z veliko Barcelono. Od ustanovitve hrvaške nogometne lige leta 1992 so Splitčani osvojili šest naslovov prvaka, a od zadnjega je minilo že dobrih trinajst let. Zaradi netransparentnega poslovanja se je v času finančne krize (2008) nakopičilo za okrog 27 milijonov evrov dolga, kar je klub, ki je v večinski lasti splitske občine, leta 2012 pripeljalo na rob prepada. Takrat so člani najstarejše evropske nogometne navijaške skupine Torcida s protestom pred mestnim svetom zagotovili ponovno glasovanje o kreditu, ki bi vsaj začasno rešil športni ponos Dalmacije. Ker je bil na klubski račun nato finančni priliv vendarle nakazan, je Hajduk obstal v prvi ligi, a se težave na igrišču in ob njem vlečejo še danes.

V ospredju finance in ne rezultati Da je delo v težki finančni situaciji zelo zahtevno, je na lastni koži v drugi polovici leta 2016 občutil tudi slovenski trener Marijan Pušnik. Po njegovem odhodu je na vročo klop sedel Španec Joan Carillo, tudi on pa je zdržal manj kot leto dni. Dirigentsko palico je prevzel zdajšnji trener Željko Kopić, a na zadnjih sedemnajstih tekmah je ob sedmih remijih in sedmih porazih zbral le tri zmage, med drugim je proti romunski Steaui izpadel v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Skupaj s športnim direktorjem Sašo Bjelanovićem sta že po tretjem krogu letošnje sezone ponudila odstop, a ga upravni odbor kluba ni sprejel. Toda po nedeljski tekmi je po poročanju hrvaških medijev zamenjava na mestu glavnega stratega zelo blizu. Včerajšnji večerni trening je še vodil Kopić. A ob klubski politiki, ki v prvi vrsti zagotavlja finančni obstanek moštva in ne njegove konkurenčnosti, vsakemu morebitnemu nasledniku ne bo lahko. To je s svojo izjavo potrdil tudi splitski župan Andro Krstulović Opara: »Kot navijač sem nezadovoljen z rezultati, a pričakujem, da bodo prišli boljši časi. Imamo upravo in nadzorni odbor, ki opravljata svoje delo brez vmešavanja politike. Njuna glavna naloga je ohranjanje finančne stabilnosti kluba, ta pa je prvi pogoj za veselje vsakega navijača.«