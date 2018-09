Kritika koncerta Kraljevega orkestra Concertgebouw: Izstop iz sivine brezvsebinskega povprečja

Bergove Altenbergove pesmi so bile tista skladba, ki je pred dobrim stoletjem na Dunaju izzvala takšno ogorčenje, da so zaradi protestov in pretepa koncert morali prekiniti sredi izvedbe. Istega leta se je nekaj podobnega zgodilo tudi ob Pomladnem obredju Igorja Stravinskega v Parizu. Obe skladbi sta danes trden del železnega repertoarja, a s to pomembno razliko, da to velja za zahodno Evropo, ne pa za naše kraje, kjer sodeč po notranjem nemiru občinstva (koncert kašljanja) Webern in Berg še zmeraj zvenita »neprimerno« ali vsaj »nesmiselno«. Brez dvoma oba zahtevata bolj tenkočutno uho, ki zna ujeti močno komprimirane usedline tradicionalne glasbe (drobne motivične drobce), a je hkrati odprto tudi za zvočne odbleske in z njimi povezano široko izrazno lestvico.