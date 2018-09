Ob parku Teren na Masarykovi cesti je Mestna občina Ljubljana postavila drevesa v 500-litrskih koritih in s tem preprečila dovoz do divjega parkirišča, ki je tam nastalo. Na žalost gre le za začasno ureditev, dokler se na tem območju ne bo začela gradnja poslovno-stanovanjske stavbe.

Do začetka gradnje bo na tem območju še naprej živelo urbano, doživljajsko in vrtnarsko igrišče, ki je leta 2017 nastalo pod koordinacijo društva Prostorož. Tam so učenci ljubljanske waldorfske šole pridobili vrtičkarsko znanje in tudi znanje o različnih načinih gradnje. A tudi ta park so uredili začasno, saj je najprej občinski stanovanjski sklad tu načrtoval gradnjo, nato pa so se odločili, da bodo to zemljišče prodali.

Konec maja se je to tudi zgodilo. Za dobra dva milijona evrov in pol je zemljišče kupilo podjetje Iskra Impuls, ki je družinsko podjetje v lasti Anteja Bračića in Maje Bračić Lotrič. Lastniško so povezani s podjetji Gorenje projekt, zagrebškim Iskraemecom in Xello iz Tuzle. Ukvarjajo se predvsem s projektiranjem in izdelavo intralogističnih sistemov, z izdelavo hidromehanske opreme za hidroelektrarne in namakalne sisteme ter tudi portalnih in mostnih dvigal zelo velikih nosilnosti in z avtomatizacijo proizvodnih procesov.

Lani je podjetje ustvarilo 4,9 milijona evrov prihodkov in dobrih 330.000 evrov dobička. S prodajo zemljišča je, kot se je zdelo, eksperimentalnemu parku odbila zadnja ura, a konec bo vendarle nekoliko prestavljen. Na skladu so med pogoje prodaje vnesli določilo, da bo kupec uporabnikom doživljajskega parka Teren do začetka izvajanja gradbenih del omogočal nemoteno brezplačno uporabno zemljišč, kar v praksi pomeni, da bo park živel vsaj še eno leto.