Festival Spider so zagnali leta 2010, ko se je ljubljanska organizacija Pekinpah na pobudo koreografa Mateja Kejžarja pridružila petim evropskim plesnim organizacijam v istoimenskem projektu. Ta je potoval od Aten prek Lyona, Berlina, Bruslja do Zagreba ter se leta 2014 ustalil v Ljubljani. Organizatorji želijo razmišljati na »nov festivalski način«, skozi nekonvencionalne in nove umetniške prakse pa izpostaviti in reflektirati aktualne družbene pojave. Zato festival ne povzema obstoječih performativnih praks, ampak gradi nove, poudarja producent festivala Žiga Predan. »Kuratorji so umetniki, ki delujejo po svetu in imajo zelo dober stik s prakso, vpogled v produkcije, še preden gredo na festivale ali v mainstream,« je še dodal. Po njegovem je telo medij, na katerega bo v prihodnosti čedalje bolj vplivala (družbena) realnost tehnološkega napredka, zato mu je treba dati priložnost, da »še kaj pove«.

Tudi umetniški vodja festivala Matej Kejžar pravi, da hočejo na festivalu pokazati čim več tega, kar je »onkraj« določenih praks. Že za predtakt festivala, na »filmsko« nedeljo (9. septembra), se bodo osredotočili na nestrpneže onkraj spolnih definicij. Režiser Miha Možina je izbral francoski film Divji fantje režiserja Bertranda Mandicoja, ki so ga pri nas že predvajali na festivalu Kino Otok.

Prihodnjo sredo, ko bodo festival v parku Tivoli tudi slovesno odprli, jih bodo zanimale radikalne glasbene prakse, četrtek so namenili postsodobnim plesnim frikom, v petek bodo s srbskimi Naked in slovenskimi Šlagwerk miksali etno in hiphop, prihodnjo soboto in nedeljo pa bodo na račun prišli oboževalci performansov (v nedeljo Skupaj z Markom Mandićem in Lejo Jurišić). Umetniški vodja je izpostavil še prodornega francoskega koreografa Noéja Soulierja, ki se ukvarja z baletnim plesnim jezikom, a ga poskuša robustno razbiti iz buržoaznih okovov, ter mlado slovensko koreografinjo Lili M. Rampre, ki raziskuje strategije maskiranja telesnih akcij.

Izpeljali bodo dve delavnici. Zvočno delavnico bo vodil francoski koreograf Michael Schmid, udeleženci bodo znotraj »zbora« raziskovali dinamiko diha, ki ga narekuje družbeni, umetniški in politični kontekst. Plesno delavnico pa bo vodila belgijska koreografinja južnoafriških korenin Moya Michael. Festival bo imel več prizorišč, posebej stavijo na obujeno Plečnikovo letno gledališče za tivolskim gradom, produkcije pa bodo še v Španskih borcih, Švicariji in na drugih lokacijah po Ljubljani.