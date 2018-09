Kot je dejal francoski kmetijski minister, je francoska mornarica »pripravljena posredovati v primeru spopadov« med ribiči. Patruljni čoln, ki je zasidran v bližini mesta Cherbourg v Normandiji, nadzoruje območje kot del rutinske misije, da bi »zagotovil varnost ljudi in ladij na morju«, je za AFP dejal kapitan Bertrand Dumoulin. Na to območje naj bi bile po poročanju AFP namenjene tudi ladje britanske mornarice.

Francoski ribiči so prejšnji torek nedaleč od obale Normandije napadli britanske ribiške ladje, da bi jim preprečili nabiranje jakobovih pokrovač. S svojimi plovili so se približali britanskim, se vanje zaletavali in proti britanskim ribičem metali kamenje in molotovke. Pri tem so bila poškodovana tri plovila, posredovati pa je morala tudi francoska žandarmerija. Francoske ribiče jezi predvsem to, da lahko sami školjke lovijo le nekaj mesecev, britanski ribiči pa celo leto. »Če bi jih pustili, bi opustošili območje,« je opozoril ribič Anthony Quesnel iz Normandije.

Francoski ribiči smejo v mednarodnih vodah na območju Baie de Seine, bogatem z jakobovimi pokrovačami, loviti le med oktobrom in majem. Dogovor med državama, sklenjen pred leti, pa določa, da lahko v tem obdobju na območju lovijo britanske ribiške ladje, krajše od 15 metrov. Kot je dejal francoski minister za kmetijstvo Travert, bo potreben nov dogovor, ki bo zagotovil »trajno in učinkovito upravljanje s školjkami«.

Evropska komisija je Francijo in Veliko Britanijo prejšnji teden pozvala, naj poiščeta »prijateljsko« rešitev. Za področje nabiranja školjk so sicer pristojne nacionalne oblasti.