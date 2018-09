Turisti, ki se podajajo na safari, so pogosto polni upanja na dobre bližnje posnetke v divjini živečih eksotičnih živali. Želja se je uresničila skupini turistov, ki se je na safari podala na Krimu. Lev se odprtemu safari vozilu ni zgolj povsem približal, pač pa se je odločil, da se bo povzpel nanj in preveril, kakšen je razgled izza volana. Voznika je izrinil ven, nato pa osebno pozdravil vsakega od potnikov. Kot njegovi bistveno manjši mačji sorodniki se je z glavo drgnil obnje in jim dovolil, da ga božajo.

Kot piše RT, gre za odraslega leva z imenom Filja, ki živi v Taigan Safari parku v bližini Simferopola. Park je sicer dom približno 50 levom, ki živijo v poustvarjenem naravnem okolju. Turisti lahko med ogledom naletijo tudi na žirafe, medvede, noje, kenguruje in druge živali. Park slovi kot fantastično mesto za verno opazovanje divjih živali, hkrati pa je tarča številnih kritik. Mnogi vodstvo parka obtožujejo drogiranja živali in opozarjajo, da interakcije med levi in ljudmi niso normalne.