Semaforizirani prehodi za pešce so nemalokrat opremljeni s tipko, po pritisku na katero bi se naj hitreje prižgala zelena luč. Če ste kdaj podvomili v resničen učinek pritiska na tovrstno tipko, niste edini. Cel svet je namreč posejan s tipkami, ki nimajo učinka.

Gre za placebo tipke, ki, podobno kot placebo zdravila, niso zares funkcionalne, lahko pa kljub temu imajo učinek. »Gre za psihološki efekt,« pravi doktorica Ellen Langer, psihologinja s Harvarda, ki je uveljavila koncept, poznan kot »iluzija kontrole«. »Ko človek pritisne na tipko, ima občutek nadzora nad situacijo, kar je precej boljši občutek kot zgolj pasivno opazovanje okolice,« je pojasnila za CNN. »Storiti nekaj vzbuja boljše občutke kot storiti ničesar,« je še dodala.

Včasih se zelena luč res prižge hitreje

Gumbi na semaforiziranih križiščih imajo včasih tudi realen učinek in ne zgolj placebo. Takšnih semaforiziranih prehodov za pešce je, na primer v New Yorku, približno 100 od 1000. Tipke za pešce niso že od nekdaj namenjene placebo učinku. Še preden so se mesta soočala s tolikšno količino prometa, so tovrstne tipke pogosto učinkovale. S prihodom naprednih sistemov, kakršno je zaznavanje vozil s senzorji, so tipke izgubile funkcionalnost. Kljub temu so večinoma ostale na svojih mestih. V Londonu, kjer je tovrstnih semaforiziranih prehodov okoli 6000, se ob pritisku na tipko izpiše napis WAIT (čakaj), zelena luč pa se ne pojavi nič hitreje.

Po prepričanju Langerjeve imajo placebo tipke pozitiven učinek, ker nam dajejo iluzijo nadzora. Dajejo nam tudi možnost, da v situacijah, kjer je alternativa pasivno čakanje na zeleno luč, nekaj počnemo. Prepričana je še, da placebo tipke povečajo našo pozornosti in tako izboljšujejo varnost.