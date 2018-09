Nemški skladatelj iz 19. stoletja ostaja kontroverzen zaradi njegovih antisemitističnih pogledov, pa tudi zato, ker je bil eden njegovih velikih oboževalcev Adolf Hitler, navaja britanski BBC.

Na izraelskem javnem radiu so zagotovili, da Wagnerjeve glasbe ne bodo več predvajali, v opravičilu pa so zapisali še, da prepoznavajo bolečino, ki bi jo skladba lahko zadala tistim, ki so preživeli holokavst. Skozi Wagnerjevo glasbo se slikajo ideje o rasni čistosti, skladatelj pa je bil tudi avtor pamfleta, naslovljenega Judovstvo in glasba, v katerem po poročanju BBC piše, da Jud ni sposoben umetniškega izraza.

Wagnerjeva glasba sicer v Izraelu ni prepovedana, a je ne igrajo zaradi velikega nasprotovanja javnosti. Urednik Kol Hamusica je za petkovo oddajo izbral posnetek dela Somraka bogov, izvedenega na Festivalu v Bayreuthu leta 1991 pod taktirko Daniela Barenboima, ki je sicer Jud.

Je pa opravičilo javnega radia naletelo tudi na neodobravanje. Kot je sporočil vodja Wagnerjeve skupnosti v Izraelu Jonatan Livni, so tudi med preživelimi holokavsta takšni, ki kljub vsemu občudujejo Wagnerjevo glasbo: »Njegovi glasbi je treba prisluhniti, saj je absolutno lepa.«

Leta 2011 je orkester iz Izraela v Nemčiji izvedel Wagnerjevo kompozicijo. Dirigent orkestra Roberto Paternostro je tedaj dejal, da je bila Wagnerjeva ideologija resnično grozna, a da je čas za ločitev »človeka od njegove umetnosti«, še navaja BBC.