V Drakovcih se je porušil most, voznik zdrsnil v potok

V Drakovcih v občini Ljutomer se je danes nekaj čez šesto uro zjutraj porušil most. Voznik, ki je takrat prečkal most, je z vozilom zdrsnil v potok, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer so kraj nesreče zavarovali in avto potegnili iz vode.