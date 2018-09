Središče tajfuna je okoli poldneva po lokalnem času (okoli 5. ure po srednjeevropskem) doseglo prefekturo Tokushima, kakih 600 kilometrov jugozahodno od Tokia, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V tajfunu veter dosega konstantno hitrost 162 kilometrov na uro, sunki pa celo do 216 kilometrov na uro. Jebi se premika proti severu s hitrostjo okoli 55 kilometrov na uro.

Po ocenah japonskih meteorologov gre za najmočnejši tajfun, ki je dosegel Japonsko od leta 1993, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sicer pa je to že 21. tajfun letošnje sezone.

Tajfun prinaša obilne padavine. V samo eni uri so v kraju Kamikatsu na otoku Shikoku namerili več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter. Obilne padavine so napovedane praktično za vso državo.

Tako naj bi v naslednjem dnevu samo v regiji Tokai padlo tudi do 500 litrov dežja na kvadratni meter, na območju Tokia pa do 400 litrov. To bo zagotovo povzročilo poplave in tudi zemeljske plazove, opozarjajo japonski meteorologi.