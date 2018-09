Zaradi požara v večstanovanjski stavbi v Ljubljani evakuirali 25 ljudi

V kletnih prostorih večstanovanjske stavbe na Knobleharjevi ulici v Ljubljani je v ponedeljek pozno zvečer zagorelo skladiščeno pohištvo in drobni inventar. Posredovali so gasilci in iz objekta evakuirali 25 ljudi. Reševalci so pregledali in oskrbeli dve osebi zaradi vdihavanja dima in eno prepeljali v UKC Ljubljana, poroča center za obveščanje.