Federer izpadel v osmini finala odprtega prvenstva ZDA

Roger Federer je izpadel v osmini finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Švicar, petkratni zmagovalec US Opna, ki je bil na zadnjem turnirju za grand slam drugi nosilec, je v štirih nizih in po treh urah in 34 minutah dvoboja moral priznati premoč Avstralcu Johnu Millmanu.