Kot da za Otočane ne bi bil dovolj brexitski kaos, o čemer se dan in noč med seboj prerekajo stranke in tudi politiki znotraj obeh vodilnih strank, zdaj za dobro mero poteka še srdita notranja bitka za oblast tako v vladajoči konservativni kot tudi v vodilni opozicijski laburistični stranki. V konservativni še vedno ni soglasja o brexitu, v laburistični pa ne samo o brexitu, ampak tudi o ideološki usmeritvi stranke. Šefinjo konservativcev, premierko Thereso May, rušijo zaradi njenega (pre)mehkega brexita, šefa laburistov Jeremyja Corbyna pa zaradi njegovega domnevnega dopuščanja antisemitizma v stranki, ki naj bi ga gojili mnogi v prevladujočem levem krilu stranke.

Johnson spet udaril s kolumno Mayeva naj bi bila tako zelo prepričana, da nekdanji zunanji minister in londonski župan Boris Johnson pripravlja njeno rušenje, da mu je po tihem napovedala vojno. Johnsonovi zavezniki zanikajo načrtovanje naskoka na oblast, a Johnson ga je tako rekoč sam napovedal v svoji najnovejši kolumni v Telegraphu. V njej je raztrgal premierkino brexitsko vizijo, ki po njegovem predstavlja katastrofo za Britanijo. Mayevi očita, da se je vdala Evropski uniji oziroma da je njena brexitska vizija zmaga za EU. »Britanija je šla v bitko (za brexitski sporazum) s plapolajočo belo zastavo na vodilnem tanku,« je napisal Johnson. Del ministrov je obtožil, da zaradi meje med Irsko in Severno Irsko poskušajo »ustaviti pravi brexit«, in zapisal, da ne bi bilo škandalozno, če ne bi našli rešitve za prihodnjo mejo med Britanijo in EU, ampak če je ne bi niti poskusili najti. S premierkinega sedeža so udarili nazaj: Mayeva je resna voditeljica z resnim načrtom, v Johnsonovi kolumni pa ni nobene nove zamisli. Kar je res.

Brexitsko ozadje Nobenega dvoma ni o tem, da se želijo brexitarji v konservativni stranki znebiti Mayeve in namesto nje ustoličiti Johnsona. Mayeva zatrjuje, da ne bo sklepala nobenih kompromisov o svoji viziji (mehkega) brexita, pa tudi, da se ne bo vdala zahtevam po novem brexitskem referendumu, na katerem bi Britanci odločali ali o sporazumu, ki bi ga sklenila z EU, ali o odhodu Britanije iz EU brez sporazuma. Nov referendum bi bil po njenem izdajstvo volilcev. Vse raziskave javnega mnenja zdaj sicer kažejo, da so se številni premislili, in da bi, če bi bil referendum zdaj, nasprotniki izstopa iz EU udobno zmagali.

Razcep morda še bolj grozi laburistom Številni konservativci se bojijo, da bodo brexitske bitke razklale stranko, tolaži pa jih to, da so verjetno veliko bližje razcepu laburisti. Dva laburistična poslanca sta jo zaradi domnevnega antisemitizma prevladujočega levega krila stranke že zapustila. Veliko večja skupina, okoli petnajst sredinskih poslancev, tako imenovanih blairovcev, pa naj bi snovala načrt za rušenje Corbyna, ki mu očitajo neprimerno reševanje problema z antisemitizmom. Danes se sestaja državno vodstvo laburistične stranke. Sunday Mirror, eden od peščice britanskih levičarskih časopisov, pa tudi nekdanji laburistični premier Gordon Brown sta stranko pozvala, naj v celoti sprejme mednarodno definicijo antisemitizma, ker v nasprotnem primeru tvega razcep.