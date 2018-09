Enotno šestletno zaporno kazen je kranjsko okrožno sodišče danes izreklo Dareju Gorjupu za glavno vlogo v »hollywoodskem« izsiljevanju škofjeloškega podjetnika. Vanjo so zajete kazni za kazniva dejanja goljufije, izsiljevanja in proizvodnje oziroma prometa škodljivih sredstev za zdravljenje ter preklicana pogojna obsodba, saj je omenjena dejanja izvršil v preizkusni dobi. Gorana Glamočanina, ki je med sojenjem dokazoval, da je Gorjupu hotel le prijateljsko pomagati opustiti drogo, je sodišče obsodilo na pogojno enoletno zaporno kazen s tremi leti preizkusne dobe. Gorjup mora oškodovanemu podjetniku vrniti dobrih 496.000 evrov, 6000 ameriških dolarjev, 300 gramov zlata v paličicah in dodatnih 23.600 evrov za preostalih sedem zlatih paličic, ki jih je Gorjup z dejanji pridobil od podjetnika, a jih je že unovčil.

Kot smo že poročali, sporna dejanja, ki sta jih obtožena zanikala, segajo v čas od oktobra 2104 do septembra 2017, vanje pa je bilo vpletenih pet ljudi. Poleg Gorjupa in Glamočanina so sodelovali še Vladimir Marinković , ki naj bi bil prijet v tujini, ter Leon Podgornik in Marko Bitenc , ki sta krivdo že priznala. Vseh pet je igralo vnaprej dogovorjene vloge, s katerimi so podjetnika zastraševali in tako od njega iztiskali vedno večje vsote denarja.

Dobavitelj viagre izkoristil podjetnikov strah

Z Gorjupom je oškodovani podjetnik navezal stik, ker je hotel pri njem kupiti viagro, da bi se izognil nelagodju ob obisku zdravnika. Dogovorila sta se za srečanje na Jeprci, kamor je Gorjup pripeljal 120 škatlic tega zdravila, ki se ga sicer dobi le na recept, podjetnik pa 7200 evrov. A pri dejanju sta ju po naključju zalotila policista. Podjetnik se je izgovoril, da je denar Gorjupu zgolj posodil, ta pa je, kot je po sodbi pojasnila sodnica Milena Turuk, začutil njegov strah in ga začel izkoriščati. Podjetniku je kasneje dejal, da sta kriminalista zasegla denar in tablete, in od njega zahteval denar za odvetnika, ki naj bi izposloval vračilo zaseženega.

Gorjup je podjetniku dobavljal vse več viagre in podobnih zdravil, ki v Sloveniji niso registrirana, čeprav jih ta ni več naročal. Gorjup naj bi jih pri podjetniku zgolj shranjeval, namenjena pa naj bi bila Italijanu Giuseppeju, članu mafije. A je prikazoval, kot da se ves čas nekaj zapleta, zato naj odvoz ne bi bil varen. Od podjetnika je zahteval vse večje vsote denarja – za nabavljeno robo, za domnevnega varnostnika, ki čuva podjetnikovo hišo pred izmišljenim nasilnim kriminalistom. Četverica sodelavcev mu je pri tem ves čas pomagala – ob obiskih podjetnika na domu so prepričljivo igrali vloge in se izdajali za sina lastnika varnostne službe, taksista, policista in podobno, po telefonu so odigrali zvočne prizore pretepa, v dokaz obstoja nepridipravov, ki naj bi se kmalu lotili tudi podjetnika, so se pripeljali z razbitim avtom…

Na enem od narokov je Gorjup zatrdil, da škofjeloškega podjetnika ni izsiljeval, temveč naj bi mu ta denar izročal za spolne storitve – po tri tisoč evrov na uro oziroma od deset do petnajst tisoč evrov na noč, pri čemer naj bi bila oba žrtvi izsiljevanja s strani soobtoženih, ki naj bi denar zahtevali v zameno za molk. Škofjeločan je bil nad Gorjupovo verzijo dogodkov ogorčen. Sodnica Turukova pa je po sodbi med drugim opozorila na razkorak med Gorjupovim pojasnilom, da mu je podjetnik plačeval za spolne storitve, in hkratnimi izjavami, da sta bila ljubimca in sta se imela rada.