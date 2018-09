Nedavno so na mejnem prehodu Vinica zaključili gradnjo dodatnega, 200-metrskega čakalnega pasu za tovornjake, kar je Direkcijo RS za infrastrukturo stalo nekaj več kot pol milijona evrov. S tem so izpolnjeni infrastrukturni pogoji za varno izvajanje mejne kontrole po schengenskih standardih. Zdaj je na vrsti vlada, da na predlog notranjega ministrstva spremeni uredbo o določitvi mejnih prehodov, s katero bo tudi uradno sprostila promet za tovorna vozila, katerih skupna masa presega 7,5 tone. Kdaj naj bi vlada spremenila uredbo, pa še ni znano. Kot je dejala županja Mojca Čemas Stjepanovič, je občina na ministrstvo za notranje zadeve že poslala dopis, s katerim ga poziva, naj vladi čim prej predlaga spremembo uredbe.

Občina Črnomelj in podjetniki so že več let opozarjali pristojne, da je omejitev za tovorna vozila neživljenjska, saj pomeni, da lahko čez most peljejo bolj ali manj le prazni tovornjaki. Lani sta občina in črnomaljska podjetniška zbornica pristojnim poslali tudi dopis z več kot 70 podpisi belokranjskih podjetnikov, s čimer sta skušali znova prepričati odgovorne, da sprostijo omejitev tovornega prometa. Zanimivo pa je, da s hrvaške strani ni nikakršnih omejitev.