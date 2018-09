Čeprav je bil v Italiji minuli konec tedna odigran šele tretji krog tamkajšnjega nogometnega prvenstva, se z idealnim izkupičkom lahko pohvali le Juventus. Torinčani, ki v letošnji sezoni lovijo osmi zaporedni naslov italijanskega prvaka, skupno pa 35., so doslej premagali Chievo, Lazio in v soboto še povratnika med elito Parmo, od katere so bili v gosteh boljši z 2:1.

Ronaldo že pod drobnogledom italijanskega tiska Nogometaši trenerja Massimilliana Allegrija so proti omenjenim moštvom zabili sedem golov, vendar pa med strelci v nasprotju s pričakovanji še vedno ni najodmevnejše okrepitve, Cristiana Ronalda. Petkratni dobitnik zlate žoge je v Juventus prišel poleti iz Reala Madrida za 115 milijonov evrov in ob prihodu na Apeninski polotok sprožil manjšo nogometno evforijo. »Italijanskim navijačem želim pokazati, da še vedno sodim v vrh. Ni se mi treba dokazovati, moja statistika govori namesto mene,« je na svoji predstavitvi od samozavesti prekipeval Cristiano Ronaldo. Po zapisih sodeč italijanski tisk ne deli mnenja s Portugalcem in opozarja na precejšnjo neučinkovitost tako Juventusa kot njihovega prvega zvezdnika v napadu. Stara dama je proti Parmi sprožila kar 24 strelov, od tega le šest v okvir vrat. Kar tretjino jih je sprožil prav Ronaldo in bil med najslabše ocenjenimi igralci svoje ekipe. »Glede na prikazano Ronaldo ni CR7, temveč CR5,5,« so na naslovnici posrečeno zapisali pri italijanskem časniku Corriere dello Sport. S tem so se ponorčevali iz Ronaldovega vzdevka in obenem razkrili nizko oceno, ki so mu jo podelili za predstavo na sobotni tekmi.

Ronaldo podobno neučinkovit že lani Da ima Ronaldo trenutno resne težave s tresenjem mreže, potrjuje tudi podatek, da je v treh prvenstvenih krogih sprožil že 23 strelov. S tem je z naskokom najmanj učinkovit nogometaš med igralci petih najboljših evropskih lig, saj ima njegov najbližji zasledovalec 10 strelov manj. »V Italiji so izzivi, s katerimi se sooča nogometaš, drugačni. Ronaldo potrebuje čas. Žoga se mu ne odbija tako, kot bi si želel. Pogosto zgreši le za las. Vsi bomo precej bolj sveži po reprezentančnem premoru, takrat se sezona resnično začne,« je Ronaldu v bran stopil Massimilliano Allegri. Slab vstop v sezono se 34-letniku sicer ni primeril prvič. Podobne težave je imel tudi lani, ko je v uvodnih treh krogih ravno tako vpisal 23 strelov brez doseženega gola. Kljub temu je v nadaljevanju le ujel strelsko formo in špansko prvenstvo sklenil s 26 zadetki na 27 tekmah, skupno pa v vsej sezoni na 44 obračunih dosegel prav toliko golov. Za nameček je že nastopil september, ki je po statističnih kazalcih Ronaldov najljubši mesec. V svoji karieri v nobenem obdobju mreže ni zatresel večkrat kot prav septembra – doslej kar 57-krat.

Real Madrid v slogu Barcelone »Cristiano Ronaldo je zgodovina, Real Madrid je našel druge načine, kako dosegati zadetke,« pa so nad predstavami kraljevega kluba v uvodu sezone navdušeni v Španiji. Trinajstkratni evropski prvaki so pod novim trenerjem Julenom Lopeteguijem ekspresno ujeli zmagovalni ritem in konec tedna proti Leganesu razveselili še s tretjo zmago v treh krogih (4:1). A bolj kot uspešen začetek je presenetljiv način, kako Real dosega zmage. Njegova igra je precej bolj moštvena, slog pa močno spominja na tiki-tako, ki jo je Barcelona igrala pod vodstvom Pepa Guardiole. To je bilo razvidno že proti Getafeju in Gironi, saj so Realovi nogometaši na tekmeca pritiskali globoko na nasprotnikovi polovici, žogo pa s kratkimi podajami držali v svoji posesti večji del dvoboja. Tedaj je z 220 uspešnimi podajami od 226 na sredini igrišča blestel Nemec Toni Kroos, z vrnitvijo Luke Modrića v prvo postavo pa so Madridčani postali še dominantnejši. Proti Leganesu so tako izvedli kar 798 uspešnih podaj in postavili nov klubski rekord. V prvenstvu so doslej vpisali že 1505 podaj in so v tem statističnem elementu celo boljši od Barcelone, ki je zbrala 35 podaj manj.

Anglija, 4. krog 1. Liverpool 4 4 0 0 9:1 12 2. Chelsea 4 4 0 0 10:3 12 3. Watford 4 0 0 0 9:3 12 4. Man. City 4 3 1 0 11:3 10 5. Tottenham 4 3 0 1 9:4 9 6. Bourne. 4 2 1 1 6:5 7 7. Everton 4 1 3 0 7:6 6 8. Leicester 4 2 0 2 6:5 6 9. Arsenal 4 2 0 2 8:8 6 10. Man. Utd. 4 2 0 2 6:7 6 11. Wolverham. 4 1 2 1 4:5 5 12. Southamp. 4 1 1 2 4:4 4 13. Fullham 4 1 1 2 7:9 4 14. Brighton 4 1 1 2 5:7 4 15. Crystal P. 4 1 0 3 3:6 3 16. Cardiff 4 0 2 2 2:5 2 17. Hudders. 4 0 2 2 2:10 2 18. Newcastle 4 0 1 3 3:6 1 19. Burnley 4 0 1 3 3:9 1 20. West Ham 4 0 0 4 2:10 0

Francija, 4. krog 1. PSG 4 4 0 0 13:4 6 2. Dijon 4 3 0 1 8:3 9 3. Toulouse 4 3 0 1 5:6 9 4. Lille 4 2 1 1 6:2 7 5. Marseille 4 2 1 1 10:7 7 6. Rennes 4 2 1 1 6:5 7 7. Montpellier 4 1 0 1 4:3 7 8. Lyon 4 2 0 2 4:2 6 9. St. Etienne 4 1 3 0 3:2 6 10. Nimes 4 2 0 2 9:9 6 11. Reims 4 2 0 2 3:5 6 12. Caen 4 1 2 1 4:5 5 13. Monaco 4 1 1 2 6:6 4 14. Amiens 4 1 1 2 5:5 4 15. Strasbourg 4 1 1 2 5:6 4 16. Nantes 4 1 1 2 5:6 4 17. Nice 4 1 1 2 5:8 4 18. Angers 4 1 0 3 5:8 3 19. Bordeaux 4 1 0 3 3:7 3 20. Guingamp 4 0 0 4 3:10 0

Italija, 3. krog 1. Juventus 3 3 0 0 7:3 9 2. Sassuolo 3 2 1 0 8:5 7 3. Fiorentina 2 2 0 0 7:1 6 4. Spal 3 2 0 1 2:1 6 5. Napoli 3 2 0 1 5:6 6 6. Roma 3 1 1 1 5:5 4 7. Empoli 3 1 1 1 3:2 4 8. Cagliari 3 1 1 1 3:4 4 9. Inter 3 1 1 1 5:3 4 10. Atalanta 3 1 1 1 7:4 4 11. Torino 3 1 1 1 3:3 4 12. Udinese 3 1 1 1 3:3 4 13. Sampdoria 2 1 0 1 3:1 3 14. Milan 2 1 0 1 4:4 3 15. Genoa 2 1 0 1 5:6 3 16. Lazio 3 1 0 2 2:4 3 17. Bologna 3 0 1 2 0:4 1 18. Frosinone 3 0 1 2 0:5 1 19. Parma 3 0 1 2 3:5 1 20. Chievo 3 0 1 2 3:9 1

Nemčija, 2. krog 1. Bayern 2 2 0 0 6:1 6 2. Wolfsburg 2 2 0 0 5:2 6 3. Hertha 2 2 0 0 3:0 6 4. Borussia (D) 2 1 1 0 4:1 4 5. Borussia (M) 2 1 1 0 3:1 4 6. Werder 2 1 1 0 3:2 4 7. Augsburg 2 1 1 0 3:2 4 8. Mainz 2 1 1 0 2:1 4 9. Eintracht 2 1 0 1 3:2 3 10. Hoffenheim 2 1 0 1 4:4 3 11. Hannover 2 0 2 0 1:1 2 12. Fortuna 2 0 1 1 2:3 1 13. Nürnberg 2 0 1 1 1:2 1 14. Leipzig 2 0 1 1 2:5 1 15. Schalke 2 0 0 2 1:4 0 16. Bayer 2 0 0 2 1:5 0 17. Freiburg 2 0 0 2 1:5 0 18. Stuttgart 2 0 0 2 0:4 0