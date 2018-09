Na trgu se tre ponudbe vitaminskih preparatov, zato je prava znanost ugotoviti, katere sploh potrebujete, ali vam sploh (lahko) koristijo ali pa ste mogoče le še ena potrošniška žrtev placebo učinka. Veliko multivitaminskih dopolnil je proizvedenih po zastarelih formulah, večina ljudi na primer užije dovolj vitamina C s prehrano in jim ga ni treba jemati še posebej.

Nekateri vitaminski dodatki vsebujejo tudi potencialno škodljive snovi. Uspešna ameriška vlagateljica Katerina Schneider je postala pozorna na sestavine v vitaminskih preparatih, ko je zanosila. Ob natančnejšem pregledu je ugotovila, da so snovi, ki se jim je povsod v prehrani izogibala, na primer aluminij, karagenan, ki ga dodajajo za zgoščevanje hrane, in barvila za hrano, dodane tudi v vitaminih, ki jih je redno uživala. Pred dvema letoma je ustanovila start-up Ritual, ki iz najboljših laboratorijev na različnih koncih sveta pridobiva posamezne sestavine multivitaminske mešanice Essential for Women, v kateri je le to, kar ženske res potrebujejo.

»Začeli smo s preprostim vprašanjem: Kaj natančno je v multivitaminskih izdelkih, ki jih potrebujejo ženske?« pravijo v start-upu iz kalifornijskega West Hollywooda. »Želeli smo razviti preprosto, učinkovito in z znanstvenimi dokazi podprto multivitaminsko prehransko dopolnilo.«

Schneiderjeva je združila sile s skupino vrhunskih znanstvenikov in zdravnikov, prečesali so na tisoče študij in našli dokaze, kateri vitamini so potrebni oziroma koristni. Ugotovili so, da je veliko sestavin v tipičnih multivitaminskih formulah odveč. Običajni multivitaminski »paketi« vsebujejo več kot 20, nekateri celo več kot 50 različnih sestavin, v Ritualu pa so v svoj izbor dnevne sestave vitaminov uvrstili le devet ključnih hranil, ki jih večini žensk primanjkuje: magnezij, železo, maščobne kisline omega-3, folate, bor ter vitamine K2, D3, B12 in E.

Pomembno načelo podjetja Ritual je transparentnost, vse njihove sestavine so veganske, brez gensko spremenjenih rastlin, brez mlečnih izdelkov in soje ter v obliki, ki je najbliže tistim v hrani, ki jo uživamo. »Zato naše telo ve, kaj naj počne z njimi,« pravi Katerina Schneider. »Če je katere sestavine v naši prehrani že preveč, jo telo izloči, tisto sestavino, ki jo potrebuje, pa porabi.«