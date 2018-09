Nič novega v deželi Butale

Butalcem so, kot je znano, pamet solili Tepanjci, nam Kranjcem pa hujše brihte, oni iz koče Evropske unije. No, in tisto, da bodo polnoletni šolarji poslej svojim staršem s podpisom dovolili vpoglede v njih učne (ne)uspehe, sami pa si bodo pisali opravičila za izostanke od guljenja v šolskih klopeh – in bodo ali ne bodo dovolili staršem, da izvedo, zakaj so jih izključili iz šole, a ne po maturi, marveč kar sredi leta ali tretji torek po krompirjevih počitnicah – to ni zraslo na zelniku našega parlamenta, ampak v daljnem Bruslju. In zato, ker je to zraslo na tamkajšnjem zelniku, pognojenem tudi s Peterletovim znojem, ne more biti trapasto in tudi ne neumno. Toda če bo nadobudna polnoletna mladež tehtno premislila, da bi dovolila svojim staršem na znanje dati svoje nabiranje pameti in znanja v šoli, pa jim bo ljubeče dovoljevala, da skrbijo zanje enako kot doslej tudi poslej in tudi skozi nadaljevanje življenja, vse dokler se ne osamosvojijo, tam nekje med tridesetim in štiriintridesetim letom starosti. In starši naj bodo še veseli, da jim mladež nove generacije sploh zaupa sebe v ljubečo skrb.