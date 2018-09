vsi razen predsednika vlade ste stari mački in mačka v umetnosti vladanja in izvajanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Kako ste pri sestavljanju koalicijske pogodbe lahko spregledali osrednji problem dosedanjih vlad, tudi zadnje, mi zato ni jasno.

Se iz (skoraj) vsem Slovencem znanih primerov, kot so TEŠ 6, drugi tir (2TDK) in tretja razvojna os, niste ničesar naučili? Zakaj vas to sprašujem? Ker ne morem verjeti, da bomo državljani še vedno nemočno spremljali šlamastiko odločanja o investicijskih projektih, vrednih stotine milijonov evrov. Očitno pa se bo prav to dogajalo, saj v koalicijski pogodbi niste zapisali, da namerava zadnja vlada spremeniti takšno prakso.

Za napovedovanje prihodnosti nimam nobenih izjemnih sposobnosti. Prepričan pa sem, da bo imela koalicija neizmerno težko delo, za kar bo v veliki meri kriva sama. V opoziciji imate stranko, močno relativno zmagovalko volitev, ki je pravi mojster vseh mogočih in nemogočih oblik nagajanja in spodkopavanja legalne oblasti. Ne bodo vam metali polen pod noge. Ne, veliko huje bo. Hlode, hlode vam bodo nastavljali. Pomagate si lahko le z visoko legitimnostjo vladnih odločitev.

Tukaj pa zgolj glasovi poslancev v parlamentu ne štejejo veliko. Tisto, kar resnično šteje, so državljani, ljudstvo. Ne zanašajte se samo na legalnost vladanja. Poskrbite tudi za legitimnost. Kako? Nikar ne posnemajte in ne ponavljajte zgodbe iz projekta drugi tir. Ravnajte ravno nasprotno od tistega, kar se je dogajalo pri drugem tiru. Koalicija ima v vladi celo dva ministra, ki lahko iz prve roke posredujeta verodostojne informacije. To sta Jure Leben, nekdanji vodja projekta 2TDK, in Miro Cerar, predsednik zadnje vlade. Ravnajte tako in (skoraj) vse se bo izšlo.

Želim si, da bi 13. vlada dočakala poln mandat. Presenetite javnost, ki je do vrha glave naveličana že dobrih 200 let let stare in tudi preživele zamisli o volilno-predstavniški demokraciji. Začnite odpravljati volilni fundamentalizem s posvetovalno demokracijo. Zanesljivo vam je znano, da je tudi referendum, ki ga prakticiramo v naši politiki, preživel. Pogosto je celo zlorabljen. Oprite se na demokratične inovacije v politični praksi Islandije, Irske, Nizozemske in Kanade. Ustvarjajte pogoje, da bo proces oblikovanja odločitev odprt javnosti že v prvi fazi odločanja, ko je tudi svoboda izbire med možnimi rešitvami najvišja. Demokratizirajte demokracijo.

In končno se bo zgodilo tudi tisto najpomembnejše: ko (če) bo v ospredju odločanja dolgoročna blaginja ljudi, bo ljudstvo končno zares občutilo čast in spoštovanje.

Janez Krnc, Litija