»Nameravam jo izgnati iz Jeruzalema,« je dejal Barkat. Pojasnil je, da so Palestinci nezadovoljni z vrsto storitev, ki jih agencija opravlja v Vzhodnem Jeruzalemu, med drugim tudi z izobraževanjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan je še povedal, da je želel zapreti pet palestinskih šol, ki jih upravlja UNRWA. V njih se izobražuje skupno okoli 10.000 učencev.

»Obravnava prebivalcev kot beguncev ovira njihov napredek,« je delo agencije še kritiziral Barkat. »Prišel je čas, da begunci postanejo prebivalci in se rehabilitirajo. Mogoče je,« je dejal.

Delo agencije »nepopravljivo polno napak«

Župan je še povedal, da je svoji ekipi naložil izdelavo načrta za nadomestitev storitev te agencije, ki ga bodo nato predstavili premierju Benjaminu Netanjahuju.

State Department je v petek sporočil, da ZDA ne bodo več financirale UNRWA, češ da je delo agencije »nepopravljivo polno napak«. Kot je poročal New York Times, administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa upa, da bo s tem pritisnila na palestinske voditelje, da sprejmejo ponudbo ZDA za mirovni sporazum z Izraelom.

UNRWA Palestincem, ki živijo na palestinskih ozemljih pod izraelsko okupacijo in palestinskim beguncem brez lastnih sredstev v begunskih taboriščih v Libanonu, Siriji in Jordaniji, zagotavlja zdravstvo, nujno pomoč za preživetje ter šolanje 526.000 otrokom. ZDA so bile do lani njena največja posamična donatorka, saj so prispevale okoli 30 odstotkov vseh sredstev.